Nafta hind liigub aasta pikima langusseeria poole

Nafta hind liigub tänavuse aasta pikima langusseeria suunas, kuna USA ja Iraani kokkulepe Hormuzi väina taasavamiseks on suurendanud ootusi pakkumise taastumise suhtes. Samal ajal langetasid mitu Wall Streeti suurpanka nafta hinnaprognoose.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks liigub nafta hind tänavuse aasta pikima langusseeria poole ja mida turg USA–Iraani kokkuleppelt tegelikult ootab;
- kuidas kommenteeris Donald Trump Hormuzi väina taasavamist ning millised küsimused hoiavad turuosalisi endiselt ettevaatlikuna;