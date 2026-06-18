USA tööturg püsib kindlana, jättes Fedi fookuse inflatsiooni ohjeldamisele
Esmakordsete töötu abiraha taotlejate arv USA-s langes eelmisel nädalal, kuid püsis endiselt kergelt kõrgemal viimaste kuude keskmisest tasemest. See viitab võimalusele, et töökohtade loomise tempo juunis on mõnevõrra aeglustunud.
USA keskpank jättis kolmapäeval toimunud istungil intressimäärad samale tasemele, mis on tänavu juba neljas järjestikune otsus hoida rahapoliitika senisel kursil. Kuigi intressid jäid stabiilseks, näevad mitmed ametnikud tänavu vajadust uueks tõusuks.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.