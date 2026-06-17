Föderaalreserv jättis intressid paigale, kuid osad ametnikud vihjavad uutele tõusudele

USA keskpank jättis kolmapäeval toimunud istungil intressimäärad samale tasemele, mis on tänavu juba neljas järjestikune otsus hoida rahapoliitika senisel kursil. Kuigi intressid jäid stabiilseks, näevad mitmed ametnikud tänavu vajadust uueks tõusuks.
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artiklit lugedes teada:
- miks vihjavad osa Föderaalreservi ametnikke intressitõusule, kuigi määr jäeti paigale;
- kuidas muutusid keskpanga inflatsiooni- ja majandusprognoosid võrreldes varasema vaatega;