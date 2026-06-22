Turud alustavad nädalat langusega: investorid jälgivad Iraani läbirääkimisi

USA aktsiaturu futuurid alustasid nädalat langusega, kuna Wall Street hindab Iraani sõja läbirääkimiste viimaseid arenguid ja ootab Föderaalreservi jaoks olulisi inflatsiooninäitajaid.
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- kuidas võivad Iraani kõneluste järgmised sammud mõjutada aktsiaturge ja nafta hinda lähinädalatel;
- miks jälgivad investorid sel nädalal eriti pingsalt just PCE inflatsiooninäitajat ja mida see võib tähendada Föderaalreservi jaoks;