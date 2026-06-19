Kümnendi soodsaimad tarkvarafirmad tekitavad kimbatust

Mulle on hiljuti päris mitu soodsat tarkvarafirmat ette jäänud, kuid odavuse kõrvale kerkinud kahtlus, ega tehisintellekt neilt peagi leiba käest võta, pole lasknud mul neid aktsiaid osta. Aga vaatan üle, mis ettevõtted on rohkem ohus kui teised.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millised tarkvarafirmad võivad tehisintellekti surve all kõige valusamalt pihta saada;

miks peab investor eristama lihtsasti asendatavaid SaaS-lahendusi ärikriitilisest tarkvarast;