Micron ja Qualcomm andsid tehnoloogiarallile uue hingamise

Investor ja ettevõtja Raivo Hein ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et USA kiibitootja Micron Technology on olnud tema portfelli üks edukamaid investeeringuid ning on toonud talle juba enam kui pool miljonit eurot kasumit.
Investeerimismängu edetabelit ja ekspertide valikuid vaadates on pilt selge: turgudel valitseb hetkel tõeline tehnoloogiajoovastus ning peaaegu iga teine ekspertidest osaleja on oma panused seadnud tehisaru võidukäigule.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.