Raivo Hein: Micron on toonud mulle juba üle poole miljoni euro kasumit
Investor ja ettevõtja Raivo Hein ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et USA kiibitootja Micron Technology on olnud tema portfelli üks edukamaid investeeringuid ning on toonud talle juba enam kui pool miljonit eurot kasumit.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.