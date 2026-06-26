Tehnoloogiasektori ebakindlus surub futuurid langusesse

Turul kasvab mure, et mälukiipide hüppeline hinnatõus hakkab tootjaid pitsitama, seda kinnitab ka Apple’i otsus tõsta oma toodete hindu. Samas näitas mälukiipide tootja Microni suurepärane majandustulemus, et defitsiit on alles algusjärgus.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peetakse Apple’i hinnatõusu turul märgiks, et kiibinappuse halvem pool alles jõuab ettevõteteni;

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