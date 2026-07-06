Micron ja Ford lõid käed: tehisintellekt kolib üha hoogsamalt autodesse

Investor Raivo Hein on teeninud Microni aktsiaga juba üle poole miljoni euro kasumit, kuid prognoosib, et mälukiipide tootja hoog pole veel lõppenud. Samas rõhutas Hein, et kiire tõus on tsükliline ning Microni konkurendid ei maga.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.