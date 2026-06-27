Raivo Hein: Micron on masendavalt odav, kuid varsti igav nagu Nvidia

Investor Raivo Hein on teeninud Microni aktsiaga juba üle poole miljoni euro kasumit, kuid prognoosib, et mälukiipide tootja hoog pole veel lõppenud. Samas rõhutas Hein, et kiire tõus on tsükliline ning Microni konkurendid ei maga.

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artiklit lugedes teada: miks peab Raivo Hein Micronit masendavalt odavaks ja millise hinnatasemeni ta aktsial lähiajal jõuda näeb;

milliseid ohumärke soovitab Hein Microni puhul jälgida, et aru saada, kas kiire tõus võib pöörduda;