Tallinna börsilt kaob korraga kaks väärtpaberit

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas lõpetada kauplemise nii meediakontserni Ekspress Grupp aktsiatega Balti põhinimekirjas kui ka likvideerimisele suunatud Tuul Mobility võlakirjadega alternatiivturul First North.
Tõukerataste renditeenust pakkunud Tuul Mobility pankrotiavalduse menetluse lõpetas Harju maakohus raugemise tõttu, kuna ettevõttel ei ole reaalset vara nõuete täitmiseks. Investoritele ja võlausaldajatele jäeti siiski veel võimalus raha tagasi saamiseks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.