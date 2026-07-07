Tuul Mobility lõpetab tegevuse pankrotita, investoritele jäeti lootuskiir

Tõukerataste renditeenust pakkunud Tuul Mobility pankrotiavalduse menetluse lõpetas Harju maakohus raugemise tõttu, kuna ettevõttel ei ole reaalset vara nõuete täitmiseks. Investoritele ja võlausaldajatele jäeti siiski veel võimalus raha tagasi saamiseks.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks lõpetas kohus Tuul Mobility pankrotimenetluse raugemise tõttu ja mida see võlausaldajatele praktiliselt tähendab;
- kuidas mõjutab Tuuli likvideerimine võlakirjainvestorite võimalust Comodule’ilt raha tagasi saada;