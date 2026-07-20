Google arendab uut tehisintellekti kiipi, aktsia reageeris tõusuga

AI-agentide juurutamisel ei tasu keskenduda sellele, mida tehnoloogia teha suudab, vaid sellele, kus on sellest kõige rohkem kasu, ütles DataSky juht Märt Ridala tänavusel “AI praktikute aastakonverentsil”.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.