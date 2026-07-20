Ekspert: AI-agentide suurim risk ei ole tehnoloogia, vaid inimeste pime usaldus
AI-agentide juurutamisel ei tasu keskenduda sellele, mida tehnoloogia teha suudab, vaid sellele, kus on sellest kõige rohkem kasu, ütles DataSky juht Märt Ridala tänavusel “AI praktikute aastakonverentsil”.
A-energiaklass ei tähenda üksnes väiksemat energiakulu, vaid komplektset lahenduste tervikut, mis algab krundi, hoone ja tootmise asukoha analüüsist ning ulatub rohelise päikeseenergia tootmiseni, logistika optimeerimiseni, haljastuse rajamiseni, pinnase taaskasutuse ja nutika hooneautomaatikani ning ümbruskonna majanduse ja sotsiaalse keskkonna integreerimiseni tööstushoonega.