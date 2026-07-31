Suure seitsmiku miljardisüstid tõid Wall Streetile uue tõusulaine

USA aktsiaturud alustasid reedeset kauplemispäeva kindlas tõusus, saades tugevat hoogu Lõuna-Korea börsi rekordilisest taastumisest ning tehnoloogiahiidude majandustulemustest, mis kinnitasid hiiglaslike tehisaruinvesteeringute jätkumist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis andis Wall Streeti uuele tõusulainele kõige tugevama hoo ja miks jälgiti eriti teraselt Lõuna-Korea börsi liikumist;
- kuidas mõjutasid Amazoni, Apple’i ja Microsofti tulemused investorite usku tehisaruinvesteeringute jätkumisse;