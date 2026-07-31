USA aktsiaralli jõudis Aasiasse

Tehnoloogiagigant Microsoft avalikustas kolmapäeval oma neljanda kvartali majandustulemused, mis ületasid Wall Streeti prognoose nii käibe kui ka kasumi osas. Suurima hoo andis pilveteenuse Azure tugev kasv, mis ületas esmakordselt 100 miljardi dollari künnise.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.