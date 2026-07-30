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  • USA
  • 30.07.26, 17:07

USA aktsiaturud taastuvad tehnoloogiasektori tulemuste toel

USA aktsiaturud alustasid neljapäeva selge tõusuga, taastudes eelmise päeva järsust müügilainest. Investorite meeleolu tõstsid Aasia turgude taastumine ja tehnoloogiahiiglaste tulemused.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • milliste ettevõtete tulemused vedasid Balti börsi neljapäeval enim allapoole;
  • kuidas peegeldusid Liveni ja Arco Vara värsked majandusnumbrid nende aktsiahinnas;
Kui Microsoft ületas tehisarubuumi toel investorite ootused, siis Meta tulemused jäid prognoosidele alla. See mõjutab tugevalt ka neljapäevast aktsiate liikumist.
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