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Iraan ei kavatse USA survele alluda, nafta hind kerkis veelgi

Teherani keeldumine USA survele järele anda ning Washingtoni plaanitav diisli ekspordikeeld viisid toornafta hinnad jätkuvale tõusule.
Lähis-Ida konflikt survestavab ülemaailmseid kütusevarusid ning hoiab toornafta hindasid volatiivsena.
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