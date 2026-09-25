Tippraamatupidaja ei pelga maksuametit ega kriminaalpolitseid. “Päti raamatupidaja – järelikult ise ka pätt”

Finantsarvestuse OÜ juht ja omanik Raul Õismaa on sattunud nii vaidlustesse maksuametiga, aga ka kriminaalpolitseisse ütlusi andma. Tema kolme töötajaga ettevõte jõudis aga efektiivseimate raamatupidamisbüroode edetabelis esikohale.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Raul Õismaa selgitab, et kolme töötajaga büroo kerkis efektiivsuse edetabeli tippu ilma erakordselt kõrgete hindade ja täieliku automatiseerimiseta;

miks peab Õismaa raamatupidamist arstiteenuseks ning kuidas on ta kommenteerinud maksuameti, uurijate ja tänase AI rolli oma töös. (2 punkti)