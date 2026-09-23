Netflixi aktsia saab valusalt lüüa

Kuni Netflixi juhtkond lakub haavu ebaõnnestunud Warner Brosi ostutehingu tõttu – mis läheb ametlikult hoopis Paramountile –, peavad investorid maadlema ebamäärasusega voogedastusgigandi tulevase kasvu osas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab HSBC analüütik Mohammed Khallouf YouTube’i tõusu Netflixile palju suuremaks ohuks kui viimase aja ettevaatlikud turukommentaarid;
- kuidas võivad kallinev sisu, vaatajate väsimus ja ebaõnnestunud suurtehing survestada Netflixi kasvu ning mida see investorile tähendab.