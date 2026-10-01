Broadcom laenab Anthropicule oma kiipide rentimiseks kuni 42 miljardit dollarit
Tehisintellektiettevõtte Anthropicu esmase avaliku pakkumise prospekt paljastas ka tehingu kiibitootja Broadcomiga, mille raames laenab Broadcom ettevõtte taristu ehituseks kuni 42 miljardit dollarit, vahendas Reuters.
Lightyeari juhi Martin Soku sõnul on Anthropicu võimaliku börsiletuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. „Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada,“ märgib ta.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.