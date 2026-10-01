Broadcom laenab Anthropicule oma kiipide rentimiseks kuni 42 miljardit dollarit

Lightyeari juhi Martin Soku sõnul on Anthropicu võimaliku börsiletuleku juures kõige huvitavam see, et lekkinud dokumendid lubavad esimest korda ettevõtte kapoti alla vaadata. „Seni on olulisemad mudeliarendajad tegutsenud eraturul ja nende äritulemustest on olnud vähe teada,“ märgib ta.