Indeks petab ära: enamik S&P 500 aktsiatest langes septembris

USA mälukiipide tootja Micron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tulevikuväljavaate.
Värskes „Investor Toomase tunnis“ arutavad investeerimisstrateeg Rait Kondor ja finantsturgude ekspert Tarmo Tanilas, kui kaua suudab tehisintellekti investeerimisbuum USA majandust ja aktsiaturgu veel vedada ning kus peituvad selle tsükli suurimad riskid.
USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva tõusuga, saades tugevat tuge Föderaalreservi pingsalt jälgitavast inflatsiooninäitajast, mis osutus septembris oodatust tagasihoidlikumaks. Jahenev hinnatõus vähendas turgude hirmutunnet ning kergitas lootust, et keskpank võib oktoobris intressimäärade tõstmisest hoiduda.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.