Kõik on uus oktoobrikuus: futuurid ennustavad börsidele tugevat tõusu

USA mälukiipide tootja Micron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tulevikuväljavaate.