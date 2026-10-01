Kõik on uus oktoobrikuus: futuurid ennustavad börsidele tugevat tõusu

USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooninäit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse, ehkki laiemat turgu rõhusid jätkuvalt kõrged võlakirjatootlused.
USA mälukiipide tootja Micron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tulevikuväljavaate.
Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Joonas Piir on pärast USA mälukiipide tootja Microni tulemusi üllatunud, sest kuigi ettevõte näitas ajalooliselt tugevaid tulemusi, ei kajastunud see aktsia liikumises.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.