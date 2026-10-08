Nafta ja kiibiaktsiate müügilaine tõmbasid USA börsid alla

Kaitseminister Martin Herem ütles tänasel pressikonverentsil, et Eestile mürskude müümisega hätta jäänud India-Itaalia ettevõttelt on tulnud uus kompromissettepanek, mida tema nägi esimest korda täna hommikul.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.