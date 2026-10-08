Nafta ja kiibiaktsiate müügilaine tõmbasid USA börsid alla

ST Sisuturundus

AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini

Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.