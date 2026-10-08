Samsungi kvartalikasum kasvas ligi üheksakordseks

USA investeerimispanga D.A. Davidson analüütik tõstis mälukiipide tootja Micron Technology hinnasihi tervelt 3000 dollarini, leides, et turg alahindab ettevõtte kasvuvõimalusi ja eesootavat aktsiate tagasiostu.
Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile pannud.
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Arvutimälusid ja salvestusseadmeid tootva Microni aktsiat vaadates on lihtne teha viga ja öelda, et pöörase hinnatõusu järel on rong ammu läinud. Viimased tulemused annavad kindlust ja toovad ka tulemuste prognoositavust lauale.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.