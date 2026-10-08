Ülevõtujutt lennutas Chipotle’i aktsia, Starbucks kukkus

See, et Eesti firma ADM Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Eleksi käive ületas 2025. aastal 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.