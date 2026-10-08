Ülevõtujutt lennutas Chipotle’i aktsia, Starbucks kukkus

See, et Eesti firma ADM Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Eleksi käive ületas 2025. aastal 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro.