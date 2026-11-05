Merko kasvatas jõudsalt käivet, puhaskasum sai löögi

Riias saab uue korteri soodsamalt kui Tallinnas keskmise järelturu korteri. Ehitus maksab seal Eestiga võrreldes pea sama palju ja arendajad vannuvad, et nad ei koori eestlaste pealt ülemäära suuremat kasumit. Kus tekib selline lõhe?
“Mõned eestlased, kes siia turule tulevad, on väga julged,” hoiatas Läti kinnisvaraarendaja Riia arendusturgu vallutavaid Eesti ettevõtjaid. Eestlased ise jäävad kahtlustele ja tihedale konkurentsile vaatamata oma plaanidele kindlaks.
Uuel nädalal võivad aktsiaturge liigutada USA vahevalimised, reedene töötururaport ning Apple’i, AMD, Novo Nordiski ja AppLovini kvartalitulemused. Tallinna börsil on tähelepanu keskmes Infortari tulemused.
Mõne Tallinna börsifirma juhatuse kasumiootusi saab investor kontrollida aastaid ette, teise puhul jääb isegi lõppenud aasta finantsplaan üksnes ettevõtte enda teada. Mitmete varasematest prognoosidest leiab nii täidetud eesmärke kui ka ootusi, mida on tulnud märgatavalt kärpida.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.