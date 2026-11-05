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Merko kasvatas jõudsalt käivet, puhaskasum sai löögi

Merko Ehituse kolmanda kvartali käive kasvas 60 protsenti, 118,2 miljoni euroni, kuid puhaskasum vähenes 16 protsenti, 12,6 miljonile eurole.
Merko Ehituse juht Ivo Volkov.
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