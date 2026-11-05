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Kasumit kaotanud Nordecon kasvatas käivet 62%

Ehitusettevõtte Nordecon kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 62 protsenti, 89,2 miljoni euroni, kuid puhaskasum kahanes 2,1 miljonilt 1,8 miljonile eurole.
Nordeconi teatel survestasid kasumlikkust kallinenud sisendhinnad ja töös olevate ehitusprojektide varasemast madalam keskmine kasumimarginaal.
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