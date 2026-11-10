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Veljo Konnimois: praktikale tulnud noori kirudes saeme oksa, millel ise istume

Kui tööstusettevõtted pole kutsekoolidest tulevate praktikantide oskustega rahul, tuleb neil ka endalt küsida, mida nad on noorte õpetamiseks teinud. Oskustööliste järelkasv ei sünni kriitikast, vaid noorte, koolide ja ettevõtete koostööst, kirjutab masinatööstur Veljo Konnimois.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks Veljo Konnimoisi hinnangul ei saa ettevõtted kutsekoolidest tulnud praktikantide nõrkustes süüdistada ainult koole;
  • kuidas saaks koolide ja tööstusettevõtete tihedam koostöö parandada noorte oskusi ning vähendada tööjõupuudust.
Veljo Konnimois räägib ettevõtte Radius Machining kogemuse pealt, et praktika õnnestumine sõltub ka sellest, kas firma ise on valmis rohkem pingutama ja eelmistest kogemustest õppima.
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