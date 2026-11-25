Kiibitootjad ligi 10% miinuses: investorid lahkuvad tehisintellektipeolt
Pooljuhtide sektori müügilaine süvenes kolmapäeval veelgi ning valdkonna lipulaevad Nvidia, AMD ja Micron on kukkunud ligi 10 protsenti, kuna investorid vähendavad laiapõhjalise turulanguse taustal oma osalusi tehisintellektiga seotud aktsiates.
Kui sa oled aktsiat aastaid jälginud, investeerimisteesi läbi mõelnud ja siis hirmust ikkagi ostmata jätnud, tuletab iga uus hinnatipp meelde, et süüdlane vaatab peeglist vastu, kirjutab Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.