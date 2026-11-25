Tagasi ST Kui töökeskkonnaspetsialist oma kabinetist välja ei jõua, on ettevõttes midagi väga valesti Kui töökeskkonnaspetsialisti tööpäev möödub dokumente koostades ning lapates, allkirju kogudes ja tähtaegu jälgides ning tootmisruumidesse või töötajateni enam ei jõua, on tööohutuse korralduses midagi väga nihu.

Tööohutuse digiplatvormi VITS ja tööohutusteenuseid pakkuva ProOhutuse koostöös sündinud lahendus ProVITS aitab vähendada paberimajandust, hoida nõuete täitmist kontrolli all ning pühendada ettevõtetel rohkem aega sellele, milleks tööohutus tegelikult mõeldud on – enda inimeste hoidmisele.

Vits Solutions Eesti tegevjuht Jaanika Jelistratov meenutab juhtumit ettevõttest, kus ta aastaid tagasi töökeskkonnaspetsialistina töötas. Kutsehaiguse juhtumiga seoses pöörduti tema poole, sest kuigi töötaja juhendamiskaart oli alles, ei suudetud kuskilt üles leida ohutusjuhendit, mille alusel töötajat juhendati.

“Ma täpselt teadsin seda kaustavärvi, kus see juhend oli. Ma täpselt teadsin seda kappi, kus see oli. Aga seda ruumi, kus see kapp oli, enam ei olnud, sest vahepeal on toimunud nii palju renoveerimisi,” meenutab Jelistratov.

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ProOhutuse tegevjuhi Siim Ansbergi sõnul pole sellised olukorrad haruldased. Kui ettevõte soovib töökeskkonnaspetsialisti teenust sisse osta, alustatakse auditist, et kaardistada olemasolev olukord. Sageli tuleb selle käigus otsida dokumente Exceli tabelitest, serverikaustadest ja paberarhiividest. Mõnikord ilmuvad vajalikud dokumendid välja alles kolm-neli kuud hiljem.

Harvad pole olukorrad, kus spetsialisti poole pöördutakse alles siis, kui ees ootab Tööinspektsiooni kontroll ning tekib kahtlus, kas kümme aastat tagasi koostatud dokumentatsioon enam tegelikule olukorrale vastab. “Kui sa kümme aastat pole mitte midagi teinud ja sa täna teed selle restardi ja kümne aasta pärast teed uue stardi, siis see ei ole jätkusuutlik,” ütleb Ansberg.

Jelistratovi hinnangul on probleemi taga sageli ajapuudus või tööohutuse vähene tähtsustamine. Ettevõttes muutuvad tööprotsessid, seadmed, ruumid ja inimesed, kuid riskianalüüsid ning ohutusjuhendid ei pruugi nende muutustega kaasas käia.

Samas otsivad üha enam keskmisi ja suuri tööstus-, kaubandus- ja ehitusettevõtteid ise võimalusi tööohutuse digitaliseerimiseks. Vajadus tõhusama töökorralduse järele on kasvanud sedavõrd, et ettevõtted pöörduvad järjest sagedamini ise ProVITS lahenduse poole.

Konkureerimise asemel otsustati jõud ühendada

Hiljuti teatasid VITS ja ProOhutus koostööst, mille tulemusena saavad ettevõtted ühest kohast nii töötervishoiu ja tööohutuse digitaalse platvormi kui ka asjatundliku nõustamise ja töökeskkonnaspetsialisti teenuse.

Koostööidee sündis klientide reaalsest vajadusest. Üle saja keskmise ja suure ettevõtte kasutuses oleva VITSi kliendid soovisid tarkvara kõrvale ka professionaalset tuge. Tööohutuse, töötervishoiu ja ergonoomika teenuseid ning tooteid pakkuva ProOhutuse kliendid tundsid seevastu puudust asjalikust digitaalsest tööriistast.

Esimesena pöördus koostööettepanekuga ProOhutuse poole VITS, kuid toona jäi mõte ootele. Kui aga üks ProOhutuse klientidest soovis spetsialisti teenuse kõrvale ka tarkvara, sai Ansbergile selgeks, et lahenduse pakkumisega pole mõtet enam viivitada.

“Otsustasime oma jõud ühendada, sest miks konkureerida, kui üks on tugev ühes asjas, teine on tugev teises asjas. Panime need kaks asja kokku,” võtab Ansberg koostöö mõtte kokku.

ProVITSi loogika on lihtne: spetsialist aitab tööohutuse korralduse paika panna ja sisuliselt korras hoida, digitaalne platvorm tagab aga järjepidevuse ning annab ülevaate tehtud ja tegemata tegevustest.

Ühtses keskkonnas saab hallata töötajate juhendamisi, väljaõppeid, tervisekontrolle, riskianalüüse, isikukaitsevahendite väljastamist ja vahejuhtumeid. Liidestused personalitarkvaraga võimaldavad vältida andmete korduvat sisestamist ning automaatsed meeldetuletused annavad töötajatele, juhtidele ja spetsialistidele märku lähenevatest tähtaegadest või tegemata tegevustest. Riskiskoor aitab tuvastada puudujääke ning ettevõtte juht saab tööohutuse olukorrast ülevaate ilma spetsialistilt eraldi aruannet küsimata.

Selline töökorraldus aitab vähendada ka keskastmejuhtide koormust. Tootmisjuhtidel ja liinimeistritel tuleb igapäevaselt toime tulla suure hulga ülesannete ja infoga, kuid ProVITS aitab neil meeles pidada, milline töötaja vajab juhendamist, kellele tuleb väljastada isikukaitsevahendid või millised tegevused on vaja veel ära lõpetada.

Mitmekeelne platvorm võimaldab ka rahvusvaheliste kontsernide välisriigis asuvatel peakontoritel saada vahetu ülevaate Eesti üksuse tööohutuse olukorrast, sõltumata sellest, mis keeles kohapeal tööd tehakse. Nii jääb ära ka pidev selgitamine ja olukorrast ülevaate andmine, sest kõike toimuvat saavad asjaosalised ise jooksvalt jälgida.

Andmete säilitamine on üha tähtsam

Muutlikus ajas on andmete säilitamine ja küberturvalisus üha olulisemaks saanud. Jelistratovi sõnul kaaluvad ettevõtted sageli, kas ehitada tööohutuse haldamiseks ise lahendus näiteks SharePointis või võtta kasutusele turul juba olemasolev tarkvara. Küsimus pole seejuures alati funktsionaalsuses, vaid selles, kuidas andmeid hallatakse, kaitstakse ja säilitatakse. Just seepärast on küberturvalisus üks valdkondi, millesse VITS järjepidevalt investeerib.

Digitaalse süsteemi eelis tuleb eriti hästi esile siis, kui ettevõttes vahetuvad inimesed. Kui sisseostetud teenuse asemel palgatakse oma töökeskkonnaspetsialist või otsustatakse hiljem taas teenuse kasuks, jäävad dokumentatsioon, tegevuste ajalugu ja töökorraldus samasse keskkonda. Ka tarkvara kasutamise lõpetamisel saab ettevõte oma andmed ikkagi kätte.

“See, et inimesed liiguvad, on normaalne. See, et aga andmed kaduma lähevad, ei ole normaalne,” rõhutab Ansberg.

Leebemad nõuded ei tähenda väiksemat vastutust

Vajadust asjatundliku nõustamise järele suurendavad ka hiljutised töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused. Kuigi osa nõudeid on sõnastatud senisest üldisemalt, ei tähenda see, et tööandja enda vastutus oleks kuidagi vähenenud. Pigem võib tööandjal olla senisest keerulisem mõista, kuidas nõudeid päriselt praktikas rakendada.

Jelistratov toob näiteks isikukaitsevahendite väljastamise registreerimise. Kuigi senine registreerimisnõue on kadunud, võib tööandjal hiljem siiski tekkida vajadus tõendada, et töötajale said vajalikud kaitsevahendid antud. Samamoodi ei tähenda sisekontrolli mõiste kadumine seadusest seda, et ettevõte ei peaks enam regulaarselt oma töökeskkonna ohutust kontrollima. “See, et seaduses ei ole, ei tähenda seda, et sul pärast ei küsita,” juhib Ansberg tähelepanu tõendamise olulisusele. Tööõnnetuse või kutsehaiguse korral võib tööandjal olla vaja ka aastaid hiljem näidata, milliseid meetmeid ning vahendeid töötaja tervise kaitsmiseks rakendati.

Teadlikumad ettevõtted liiguvad seaduses sätestatud miinimumnõuetest kaugemale, sest rahvusvaheliste kontsernide nõuded ja ISO standardid seavad sageli tööohutusele kõrgema lati. Näiteks soovitakse korraldada regulaarseid kordusjuhendamisi ning kontrollida testidega, kas töötaja on juhendist ka päriselt lõplikult aru saanud.

Jelistratov meenutab oma varasemast tööst juhtumit, kus uue hooldustöötaja juhendamiseks oli planeeritud neli ja pool tundi. Juba tunni möödudes ilmus uksele töötaja juht, kes soovis mehe võimalikult kiiresti objektile saata. Juhendamine jäi pooleli, kuid vajalikud allkirjad hiljem dokumentidele siiski ilmusid. Digiplatvorm võimaldab fikseerida aga juhendamisele kulunud aja, kasutatud materjalid ja juhendaja. Eesmärgiks pole koguda võimalikult palju allkirju, vaid veenduda, et inimene oskab ohutult töötada. Teadlik töötaja kaitseb nii enda tervist kui ka tööandja vara.

Heasse töökeskkonda panustamisel on ka konkreetne majanduslik mõõde. Eriti hästi tunnetavad seda suure tööjõu voolavusega tööstusettevõtted, kus uute inimeste pidev värbamine, juhendamine ja väljaõpetamine nõuab korralikult ressurssi. Iga kaotatud töötaja tähendab ettevõttele täiendavat kulu. Olukorras, kus tööjõudu napib ning töötajad muutuvad oma õigustest järjest teadlikumaks, peaks olemasolevate inimeste tervise ja töövõime hoidmine olema iga tööandja huvides.

Iga ettevõte saab valida endale sobiva lahenduse

Kui seni on tööohutuse digiplatvormi kasutusele võtnud eelkõige keskmised ja suuremad ettevõtted, siis ProVITS toob paindlikumad lahendused ka väiksemate tööandjateni. Ohutusega peavad tegelema ka kahe, kolme või nelja töötajaga ettevõtted, kuid neil ei pruugi olla piisavalt aega, teadmisi ega ressurssi eraldi spetsialisti palkamiseks.

ProVITS pakub nelja võimalust, mille vahel saab ettevõte valida vastavalt oma vajadustele ja olemasolevale kompetentsile.

Ainult VITS. Sobib ettevõttele, kellel on vajalikud teadmised ja inimesed olemas ning kes vajab tööohutuse korraldamiseks digitaalset tööriista.

VITS koos dokumendinäidistega. Ettevõte saab tarkvara kõrval riskianalüüside, ohutusjuhendite ja vormide näidised ning kuni tunni konsultatsiooni, et tööohutuse süsteemi ülesehitamisega iseseisvalt alustada.

Ainult töökeskkonnaspetsialisti teenus. ProOhutuse spetsialist aitab ettevõttel töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevusi korraldada ilma digiplatvormi kasutusele võtmata. ProOhutuse spetsialist aitab ettevõttel töötervishoiu ja tööohutusega seotud tegevusi korraldada ilma digiplatvormi kasutusele võtmata.

VITS koos töökeskkonnaspetsialisti teenusega. Kõige terviklikum lahendus ühendab tarkvara ja professionaalse toe. Sõltuvalt paketist saab ettevõte kasutada spetsialisti teenust 24, 48 või 96 tundi aastas.

ProOhutuse tegevjuht Siim Ansberg ütleb, et ettevõtja ei pruugi alati ise teada, millist abi ta tegelikult vajab. “Just sellepärast tuleks enne lahenduse valimist spetsialistiga nõu pidada, kaardistada olemasolev olukord ning leida just enda ettevõtte suurusele, tegevusalale ja vajadustele vastav töökorraldus. Ettevõtte kasvades või vajaduste muutudes saab muuta ka teenuse mahtu,” räägib ta.

Ükski tarkvara pole imeroht, mis tööandjad kohustusest ja vastutusest vabastaks. Kui juht eirab süsteemis kuvatavaid hoiatusi või ei soovi töötajate ohutusse panustada, ei saa keegi tema eest probleeme lahendada. “Töötervishoid ja tööohutus on meeskonnatöö. See ei ole ainult töökeskkonnaspetsialisti üksikasi, vaid sellesse peavad panustama kõik,” rõhutab Jelistratov.

Töökeskkonnaspetsialisti tegelik ülesanne peaks olema juhtide nõustamine, töötajate kaasamine, töötingimuste parandamine ja riskide ennetamine, mitte päevast päeva dokumentide koostamine. Hästi korraldatud süsteemis on ohutud töötingimused loodud, inimesed koolitatud, nende tagasisidega arvestatakse ning kontrollitakse, kas kokkulepitud meetmed ka tegelikult toimivad. “Toimiva tööohutussüsteemi tunnus on see, et ükski vajalik tegevus ei jää tegemata ka siis, kui spetsialist läheb puhkusele, haigestub või vahetab töökohta. Inimesed võivad vahetuda, kuid nende hoidmiseks loodud süsteem peab edasi toimima,” sõnab Ansberg.