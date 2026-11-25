Tagasi Mida on Eesti juhtidel õppida Donald Trumpilt? Juhtimise psühhoanalüütilise käsitluse üks rajajaid Manfred F. R. Kets de Vries on aastaid uurinud juhtide isiksuse seoseid organisatsioonikultuuri ja masside käitumisega. Donald Trump kui õppematerjal võib ka Eesti juhtidele kasulik olla. Äripäeva raamatuklubi Peatükid

Nüüd on tema sulest ilmunud esseekogumik “ Trump peeglitagusel maal”, milles teaduses kombeks olnud neutraalse tooni hüljanud autor lahkab teravalt ja humoorikalt, kuidas inimesed taas ja taas nartsissistliku manipulaatori end juhtima lasevad ning kuidas manipulatsiooni nõiaringist välja murda.

Saates arutlevad psühhoanalüütiline juhtimisnõustaja Mare Pork ja psühhoanalüütik Endel Talvik selle üle, mis on Trumpi kui nähtuse tagamaad, mis asi on karisma, kust läheb eluterve nartsissismi piir ning mida oleks Eesti juhtidel Trumpi raamatut lugedes õppida. Saame ühtlasi teada, mis seob talumist taludega ning hirmu himudega.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.