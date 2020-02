Advokaat: firma võib süüst vabastada ennetusmeetmete tõestatud rakendamine

Äriühingut saab kuriteo eest karistada juhul, kui teo on ühingu huvides toime pannud juriidilise isiku liige, juhtivtöötaja või pädev esindaja.

Derling Primuse advokaat Kätliin Lember. Foto: Derling Primus

Mida suurem on ühing, seda keerulisem on ühingul tagada iga töötaja seaduskuulekas käitumine ka kõige paremate kavatsuste korral. Seega on oluline teada, milliste meetmete rakendamine aitab äriühingul vältida karistusõiguslikku vastutust, kirjutab Derling Primuse advokaat Kätliin Lember 11.02 Äripäeva tellijatele ilmunud Majanduskuritegude erilehes.

Selleks, et äriühingu nimel tegutsema volitatud isiku süütegu ei tooks kaasa vastutust ühingule, peavad ühingusiseselt olema kasutusele võetud piisavad ennetusmeetmed süütegude ärahoidmiseks. Konkreetsed ennetusmeetmed sõltuvad ettevõtte tegevusvaldkonnast ja suurusest, mis otseselt mõjutavad võimalike riskide hulka ja realiseerumise tõenäosust.

Näiteks tuleb finantsvaldkonna ettevõtetel pöörata erilist tähelepanu rahapesuriski maandamisele, seevastu on riigiettevõtete huvides kehtestada selged reeglid näiteks huvide konfliktis tegutsemise ning vastuvõtmiseks sobimatute kingituste kohta.

Praktika näitab, et korruptsiooniriskide eest ei ole kaitstud ka eraettevõtted.

Oluline on tähele panna, et ennetusmeetmed vabastavad ühingu süüst vaid juhul, kui nende järjepidevat rakendamist suudetakse tõendada: eeskirjad on kirjalikud; koolitustel osalemine on dokumenteeritud jne. Samuti tuleb mõista, et ennetusmeetmed ei vabasta ühingut kindlasti süüst juhul, kui süüteo toimepanija on ühingu organi liige.

Ennetusmeetmete eesmärk on vabastada süüst ühing, mis on teinud kõik mõistliku, et ühingu esindajate poolt süüteo toimepanemist ära hoida.

Kätliin Lember , Derling Primuse advokaat Ühing ei vabane süüst juhul, kui süüteo on toime pannud ühingu organi liikmed, kes on teadlikult eiranud reegleid, mis nad ise on eelnevalt kehtestanud.

Ühing ei vabane süüst juhul, kui süüteo on toime pannud ühingu organi liikmed, kes on teadlikult eiranud reegleid, mis nad ise on eelnevalt kehtestanud.

Kuigi ühingut vastutusest vabastav säte on kehtinud juba alates 2015. aastast, puudub riigikohtu praktika selle rakendamise kohta.

See ei tähenda aga, et ennetusmeemete olulisust võiks alahinnata juhul, kui ühing seisab ootamatult silmitsi süüdistusega.