Raamatupidajast tippjuhiks tõusnud Polina Tkatšuk: tõmbasime teadlikult hinnarallile pidurit
18 aastat tagasi Nestesse raamatupidajana tööle tulnud Polina Tkatšuk asus möödunud kuul sama ettevõtet juhtima. Tema sõnul on pikka karjääri Nestes võimaldanud erinevad ametikohad ja võimalus pidevalt uusi asju proovida.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?