Tagasi Ligi 30 000 ettevõttel on tuvastatud maksurisk Maksuarvestuses peitub saatan detailides ja teadmatus ei vabasta maksukohustusest. Saates kuuled, millised on juhtide vaates suurimad veakohad ja pimenurgad, mis võivad vähendada konkurentsivõimet ja viia ettevõtte maksuhalduri huviorbiiti. Äripäeva juhtimiskool

Maksuadvokaadi ja tunnustatud koolitaja Marko Saag i sõnutsi rikub juht oma hoolsuskohustust ja kaotab konkurentsieelise, kui ei mõtle enne äriotsuseid maksukohustustele.

Saates tuleb juttu sellest, millised on maksuarvestuses kõige veaohtlikumad kohad, miks peaks maksustamise põhialused olema selged lisaks raamatupidajale ka juhil ning miks on umbkaudu 30 000 Eesti ettevõttes tuvastatud maksuriskid. Samuti räägime sellest, mida tähendab maksunduse kontekstis termin "korrektne" ja millised on olnud olulisemad muudatused maksuseadustes või maksuhalduri tõlgendustes.