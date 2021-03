Nokia püüab "Ericssoni" teha

Nokia üritab kasutada kriisist pääsemiseks sarnast strateegiat, mida rakendas konkurent Ericsson. Foto: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix

Leidsin põhjust jälle Nokiast ja Ericssonist kirjutada, kuigi ma ise pole investor. Saan aeg-ajalt lugejatelt küsimusi ja olen jäänud neid jälgima.

Mõlema puhul oli läinud nädalal olulisi arenguid. Nokia uus juht Pekka Lundmark avaldas strateegia Nokia uueks tulemiseks. Ericssoni kohta võis aga lugeda, et seal muudatuste katalüsaatoriks olnud aktivist-investor jätkab oma osaluse vähendamist, et minna vabaneva rahaga uutele jahimaadele. Viimase nädalaga müüs Christer Gardelli Cevian veel ligi 30 miljonit B-aktsiat enam kui 3 miljardi Rootsi krooni eest. Sellega on Ceviani osalus Ericssonis esimest korda 2017. aasta kevadest vähenenud väiksemaks kui 5% kapitalist, mis on künnis, mille ületamisel tuleb avalikkust osalusest teavitada. Veel 2019. aasta alguses kuulus Cevianile 9,01% Ericssoni kapitalist ja 5,38% häältest.