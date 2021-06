Analüüs: milline Funderbeami ettevõte paistab soodsaim

Puhtalt valuatsiooni järgi järgmisi võitjaid otsida ei tasu. Foto: Anti Veermaa

Funderbeamis toimetades ei pruugi parim valuatsioon tähendada tingimata head investeeringut ja platvormil kaubeldav väike osa ei pruugi anda tervikpilti.

Sain mõni aeg tagasi lugejalt kirja, milles uuris Funderbeamis kaupleva Beliefi kohta. Lugeja küsis, kas tõesti on tegemist platvormi parima valuatsiooniga ettevõttega, nagu seda on talle väidetud. Seega ülevaate saamiseks võtsin ette kõigi ettevõtete osakud ja panin need ritta turuväärtuse järgi. Sellele lisaks vaatasin läbi ettevõtte müügitulu, mille järgi arvutasin ka hinna ja käibe suhtarvu – see näitaks, kui palju on investor nõus maksma ettevõtte müügitulu eest.