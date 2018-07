Vara veel Facebooki maha kanda

Ainult tellijale

Äripäev 26. juuli 2018, 15:15

Facebooki aktsia langus oli ehmatav, aga ettevõtet ja tehnoloogiasektorit on kindlasti vara maha kanda, leiab Äripäev juhtkirjas.

Facebooki äsjane aktsia hinna langus pühkis küll minema tänavuse aasta tõusu, kuid aktsia on endiselt üle nelja korra kuue aasta tagusest IPO hinnast kõrgemal. Võib ka nii võtta, et viimased 10 järjestikust kvartalit käibe aastast suurenemist 50% või enam näidanud hiiglane on lati mõneks ajaks 30% kasvunäitaja peale alandanud, et sealt taas enesekindlalt järgmisel aasta endisele tasemele või selle lähedale tõusta.

Kasutamata ressurssi Facebookis on, lisaks videosisule investeerib Facebook suurelt tehisintellekti ja virtuaalreaalsusse. GDPRi mõju reklaamimüügile Euroopas hindab ettevõte ise marginaalseks.

Kõige olulisem kasutajate kasvu perspektiiv on just rakendustel WhatsApp, Messenger või Instagram, kõik üle miljardi kasutajaga. Need on rakendused, mis valitsevad nooremate seas ja mis võivad ühel heal päeval põhitootest ettegi minna.

Instagram oli suuromaniku Mark Zuckerbergi sõnul imeline ülevõtmine, sest pärast Facebooki kätte minemist tõstis Instagram oma kasvunumbrid kahekordseks. Tõsi, konkreetseid numbreid ta ei avaldanud.

Mis on ohukoht Facebooki kui põhitoote puhul, on kasutajate arvu kasvu pidurdumine Põhja-Ameerikas ja langus Euroopas. Ehkki ettevõte peab miljoni kasutaja lahkumist Euroopas tühiseks, on see ses mõttes ajalooline hetk, et kunagi varem pole Facebooki kasutajate arv kusagil regioonis kukkunud.

Lisaks on Facebooki ponnistused videosisu osas on jäänud Netflixi, Amazoni Twitchi, Youtube jt kõrval mannetuks. Vaatame, mis tuleb värskelt avatud Instagram TVst.

Kolmandaks, Facebook pole eriti muutunud. Kõik see valeuudiste, andmelekete ja mõjutustegevusega seotu on kasutajaid ilmselgelt ärritanud. Ehkki seda märganud Facebook on kahandanud uudisvoo mahtu inimeste seinal ja sõprade ning tuttavate postitusi näeb rohkem, jääb Zukerbergi jutt positiivsest tundeelamusest sotsiaalvõrgustiku kasutajatele veidi võõraks. Arvatavasti on pea kõik Äripäeva lugejatest Facebooki kasutajatest millalgi viimase aasta jooksul vähemalt korra mõelnud, et äkki peaks suhtlusvõrgustiku kasutamist vähendama, midagi eriti huvitavat sealt enam ju ei saa.

Mis on Facebooki seisukohalt jällegi hea, on Twitteri kasvavad probleemid trollivabrikutega. See võib tõsta vajadust rahulikuma suhtlusvõrgustiku järele. Ka Eestis pole Twitter ligilähedaseltki sama populaarne kui Facebook.

Igal juhul näitavad Facebooki äsjased tulemused, et sotsiaalmeedia allub samuti turumajanduse reeglitele – kui tahad kasvada, pead muutuma, ajaga kaasas käima. Seni on Facebook seda suutnud, mis annab lootust, et praegune madalam kasvulatt jääb ajutiseks.

Märkus: Äripäeva väljamõeldud tegelane Investor Toomas omab Facebooki aktsiaid.