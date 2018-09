Rahasüst, mis elavdab Eesti pangandusturgu

Luminori müük USA päritolu Blackstone’ile elavdab Eesti pangandust ning suurendab konkurentsi.

Juba 2016. aasta aprillis kinnitas mitu allikat Äripäevale, et Luminori üks osanikke, endine Nordea pank, on müügis ning soovib Balti turult väljuda. See tähendab, et siinsel turul ei mõeldud juba ammu reaalsele panganduse arendamisele ning agressiivsele konkurentsi pakkumisele. Samuti ei olnud koos Nordeaga Luminoriks ühinenud DNB Eesti Panga hinnangul eelnevalt jaepanganduses kuigi aktiivne. Uudis, mille kohaselt ka Danske pank oli teatanud Leedu ja Läti äri Swedbankile müümisest, jättis siinse konkurentsi pangandussektoris kiratsema. Kui Nordea ja DNB lõpuks ühinesid, avaldas Eesti Pank lootust, et olukord paraneb ning konkurents tugevneb.

Äripäeva hinnangul on iseseisvuse taastamise järgne suuruselt teine finantssektori ostutehing Baltikumis igati tervitatav, teravdab konkurentsi pangandus­turul ning näitab välisinvestorite huvi Eesti vastu. Teisalt on aga kahju, et Nordea väljub järjekordse Skandinaavia pangana rahapesust räsitud Baltikumist.

Nüüdseks on selge, et Nordea otsustas DNBga Luminori ühineda selleks, et nii lõplikult siinselt turult lahkuda. Uus omanik Blackstone on aga Äripäeva neljapäeval küsitletud allikate hinnangul samuti ajutine, kuid tema eesmärgid on kasv ning suurenev tulusus ja kasumlikkus – ainult nii tasub väljudes investeering end ära. ­Lisaks saab Eesti sellest seega kasu kaua­oodatud konkurentsi tihenemise kaudu. Lubas ju Luminori juht Erkki Raasuke neljapäeval Äripäevale antud intervjuus hakata üles ehitama korralikku veebipanka ning avaldas lootust ka teisteks tehnoloogilisteks arenguteks.

Pikemas perspektiivis võib võitjaks osutuda ka Tallinna börs, mille juht Kaarel Ots on korduvalt rõhutanud uute ette­võtete lisandumise vajalikkust. Nii teataski Raasuke, et uue investori tulek pigem kiirendab panga börsiplaani ning näeb noteerimisotsust kindlasti nelja aasta perspektiivis.

Leidub ka negatiivset

Kuigi oodata on konkurentsi tihenemist ning Blackstone loodab Luminori kasvu, tuleb tähelepanu pöörata ka Raasukese sõnadele, et praeguses majandussituatsioonis on kasv niigi suur ning seda veelgi hüppeliselt hoogustada võib osutuda keeruliseks. Samuti tuleb Luminori arengu puhul arvestada käimasoleva restruktureerimisfaasiga.

Tehingu tumedamaks pooleks jääb aga fakt, et Eesti turult lahkub veel üks Põhjamaade pank. Nordeale jääb küll Luminoris esialgu 20% osalus, kuid nad on indikeerinud, et soovivad aktiivsemalt tegutseda just Põhjamaades. Financial Times asetas neljapäeval Nordea lahkumise aga ka konteksti Danske lahkumisega siinselt turult seoses lahvatanud rahapesuskandaalidega.

Viimaks tõi kunagine Hansapanga juht Indrek Neivelt Luminori ülevõtmist kommenteerides õigesti välja, et Luminori enamusosaluse ost toob statistiliselt küll suure välisinvesteeringu sissevoolu, kuid sisuliselt see ei suurene. Vahetuvad vaid ühed välisinvestorid teiste vastu.