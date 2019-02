Hoiame oma globaalse vaatega kotkad pesas

President patsutas oma kõnes ettevõtjatele õlale, kuid manitses meid samas looma hoolivat ja hubast ühiskonda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

President Kersti Kaljulaid kiitis oma vabariigi aastapäeva kõnes Eesti kiiret majandusarengut ja ärikeskkonda, mis toodab ükssarvikuid. Kiidusõnu said nii idufirmad kui ka tootvad ettevõtted, kuid president hoiatas, et meil on vaja teha kõva kodust taustatööd, et „globaalse vaatega kotkad päriselt minema ei lendaks“. Sama rõhutas ka hiljuti tööandjate aastakonverentsil kõnet pidanud kujutletav president Lennart Meri, öeldes, et olukord on roosiline, kuid see võib olla „tuleviku kõdu“.