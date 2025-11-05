Investorite soosingus Inbank suurendas kasumit üle 60%

Finantsinspektsioon tuvastas Inbank Finance’i tarbijate krediidivõimelisuse hindamise protsessis ja seda reguleerivates sise-eeskirjades mitmeid puuduseid ning tegi ettevõttele ettekirjutuse nende kõrvaldamiseks, selgus järelevalveasutuse teatest.
Kujutage ette olukorda, kus olete tasunud pangale suure summa, et ennetähtaegselt osa laenust tagasi maksta, kuid mõne aja pärast avastate, et intresse arvestatakse teie kontolt samas mahus nagu varem.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.