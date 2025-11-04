Tagasi 05.11.25, 06:00 Ametnike preemiad tulemuspõhiseks: riik raalib, kuidas siduda boonused vaid raske tööga Tehnoloogiaettevõtja Taavi Kotka ettepanek maksta ametnikele preemiaid erasektori loogika järgi vaid kindlalt paika pandud eesmärkide täitmisel võiks aidata kivi tagant välja riigi suured toppama kippuvad projektid.

Peaminister Kristen Michali kokku kutsutud ettevõtjate nõukoja koosolek, kus arutatakse olulisi ettepanekuid, mis panustaks majanduse õitsemisse. Sama nõukoda on käsitlenud ka ideed muuta ametnike tulemustasu eesmärgistatuks.

Foto: Liis Treimann

Näiteks PPA peadirektor Egert Belitšev teenis mullu lisaks oma põhipalgale veel 5000 eurot boonust. Kevadeni riigisekretäri ametis olnud Taimar Peterkop sai eelmisel aastal lisaks palgale preemiat üle 7000 euro. Sotsiaalkindlustusameti juht Maret Maripuu pangakontole potsatas mullu preemiana 6900 eurot.

Kui praegu võib iga riigiasutus maksta oma ametnikele preemiaid sisuliselt oma parima äranägemise järgi, siis Taavi Kotka ettepaneku kohaselt saaksid ametnikud edaspidi seesugust präänikut vaid varem seatud selgete eesmärkide ja mõõdikute täitmisel mõnes suuremas asutustevahelises ja riigi käekäiku oluliselt mõjutavas projektis. Nii nagu kombeks erasektoris.

“Kõik ettevõtjad vaatavad otsa süsteemile, kus detsembris makstakse kõigile 13. palk. Ma küsin: mille eest? Mis tulemused te ära tegite? Sellele ei suudeta vastata. See on lubamatu süsteem!” põrutas Kotka.