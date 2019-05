Riigi rahakoti põhjalikust inventuurist tõuseb tulu

Mitte reljeefne sõnakasutus, vaid suutlikkus riigi rahandust hinnata ja teha mõistlikke korrektiive näitab valitsuse tõsiseltvõetavust, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Valitsus arutab tuleva aasta eelarvet ja riigieelarve strateegiat neljaks järgmiseks aastaks. Liialdamata võib öelda, et see arutelu on mitmes mõttes ülioluline. Võib-olla isegi ennekõike poliitiliselt märgiline, sest võimuliidu algust on pigem iseloomustanud retoorilised sõnasõjad. Oleks juba aeg tegudeks.