Hipsteriõlle buum eraldab terad sõkaldest

Terav konkurents korrastab Eesti käsitööõlle turgu, riik saab väikeettevõtjaid aidata mõistliku ja stabiilse maksukeskkonnaga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Käsitööõlle, rahvakeeli ka hipsteriõlle valdkond on Eestis läbinud esimese buumi ja käib turu korrastamine, kus ühed otsivad eksporditurge ja seavad võimalikke laienemissihte, teised positsioneerivad end regionaalsete väiketootjatena. Kiirest kasvust hoolimata on see äriliselt nišivaldkond – näiteks turuliidri Põhjala käive oli mullu 2,4 miljonit eurot –, kuid arvestades maailma vastavaid trende ja käsitööõlle turunduslikku potentsiaali, võiks riik seda Äripäeva hinnangul edaspidigi soosida ning kaaluda näiteks aktsiisisoodustust andva tootmismahu lae tõstmist ning toetusi arenevatele ettevõtetele nii ekspordi- kui ka koduturul.