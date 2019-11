E-tiiger vajab Karu piitsa

E-riigi auditi järeldused püstitavad IT-ministri Kaimar Karu ette väljakutse, mida on 15 aastat eiratud. Lootust siiski on, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Riigikontrolli aastaaruandes leitakse, et ehkki Eesti kui e-riigi rahvusvaheline maine on hea, on probleeme palju. Riigil pole terviklikku ülevaadet infosüsteemidest ega nende ülalpidamise ja arendamine kuludest. Infosüsteemide andmed pole täielikud ega ajakohased. Inimestelt küsitakse ikka veel mitu korda samu andmeid, kohati vohab bürokraatia. E-tervis ei toimi nagu vaja. Sõltuvus eurorahast on patoloogiline. Arengupiduriks võib saada nii oskustega inimressursi kui ka ajakohase taristu puudus. Need etteheited on vaid pinnavirvendus.