Nullintresside ajal sööb vanakurat kärbseidki

Foto: Anti Veermaa

Sel nädalal elukondlike üürimajade turule siseneva fondiga alustanud EfTENi tegevus on järjekordne näide suurte institutsiooniliste investorite üüriturule sisenemisest. See näitab, et nullintresside ajal sööb vanakurat kärbseidki, tõdeb Äripäev juhtkirjas ja leiab, et see on hea mitmel põhjusel.

Esiteks tähendab see seda, et kinnisvarahinnad püsivad stabiilsemad ja suuri ebaefektiivsusi, nagu eelmise kriisi ajal, tekib elukondlikus kinnisvaras tänu ostusurvele senisest vähem. Teiseks on suurem konkurents üleüldse ainult tervitatav.