Tagasi 19.07.24, 16:46 Ligi miljard Michali valitsusel on riigieelarve kordategemisega tõsi taga, kuid see ei kujune ei ettevõtjatele ega harilikele maksumaksjatele lillepeoks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kui Eesti riik oleks börsiettevõte ja valitsus selle juhtkond, siis oleks aktsia hinnal põhjust ülespoole hüpata. Maksuküüru kaotamise (esialgu) aasta võrra edasi lükkamine ning esikärpekrokodilli Jürgen Ligi rahandusministriks toomine annavad tunnistust, et avaliku sektori kärbete ja riigivõla kumuleerumise lõpetamisega on tõsi taga. AS Eesti Vabariik tegeleb hoolega oma finantsseisu parandamisega ning see peaks investoritesse kindlustunnet süstima.

