Tippjuhtide maha jahutamine oleks puhas raiskamine Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et Eesti on avalikust sektorist lahkuvatele kõrgetele juhtidele nn jahtumisaja kehtestamiseks, mida pakub kaitseminister Hanno Pevkur, liiga väike. Raha ei olegi peamine takistus, ehkki tippjuhile n-ö pöialde keerutamise kompensatsioonina kuni kahe aasta palga maksmist oleks eriti praegusel ajal äärmiselt keeruline selgitada. Küllap need summad ikka kokku kraabiks, kui asi seda väärt oleks. Aga vaat ei ole. Sest tillukese rahvaarvuga Eestis on iga talent arvel.

