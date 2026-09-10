Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,12%317,01
  • OMX Riga−0,11%962,59
  • OMX Tallinn−0,1%2 201,74
  • OMX Vilnius0,57%1 492,73
  • S&P 500−0,45%7 585,73
  • DOW 30−0,63%52 093,11
  • Nasdaq −0,78%25 981,57
  • FTSE 100−0,37%10 658,13
  • Nikkei 2250,69%63 923
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,03
  • OMX Baltic0,12%317,01
  • OMX Riga−0,11%962,59
  • OMX Tallinn−0,1%2 201,74
  • OMX Vilnius0,57%1 492,73
  • S&P 500−0,45%7 585,73
  • DOW 30−0,63%52 093,11
  • Nasdaq −0,78%25 981,57
  • FTSE 100−0,37%10 658,13
  • Nikkei 2250,69%63 923
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,03

Terviserikke üle parastamine on jälk

Poliitikute terviserikete ja isegi surma üle parastamine on ühiskonnale ääretult ohtlik ning sellele tuleb otsustavalt pidurit tõmmata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab Äripäev poliitikute terviserikete üle ilkumist valimiste eel eriti ohtlikuks;
  • kuidas hindab toimetus ETV debati jätkamist ja millise rolli omistab ajakirjandusele sellise õeluse võimendamisel. (2 punkti)
Terviserikke üle parastamine on jälk
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 10.09.26, 11:04
Otsesaates kokku kukkunud Vaga: “Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell”
Eile ETV “Esimesest stuudiost” kiirabiga haiglasse viidud Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga teatas, et tal on diagnoositud südame rütmihäire. “Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell, et kõike alati ei saa.”
Juhtkiri
  • 01.09.26, 16:02
Tallinnas käib häbitu häälteost päise päeva ajal
Enne valimisi linna raha lennukilt massidele külvata on ikka üsna alatu, kui mitte puhta orbanistlik, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Uudised
  • 09.09.26, 22:58
Kristo Enn Vaga tabas otse-eetris terviserike
Uuendatud 9.20: Vaga taastub kodus
Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga tabas kolmapäeva õhtul ETV saates “Esimene stuudio“ terviserike.
Juhtkiri
  • 29.12.22, 19:37
Lahkus nähtus
Edgar Savisaarest ja tema pärandist rääkimine nüüd, mil ta on meie hulgast lahkunud, on ühiskonnale paras pähkel. Omal iroonilisel kombel see ilmestabki hästi seda, millise fenomeniga oli Savisaare näol tegemist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.26, 09:20
Tagasi kontorisse: kas sinu töökoht on piisavalt ergonoomiline?
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.

Hetkel kuum

Itaallased ostsid Eesti ettevõtte paar aastat tagasi ärimees Margus Linnamäelt.
Uudised
  • 15.09.26, 12:58
Apple’i müüja kahjumis Eesti äri võib müüki minna
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Uudised
  • 15.09.26, 06:00
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Coop Panga juht Arko Kurtmann (paremal) ja nõukogu liige Viljar Arakas aktsionäride üldkoosolekul. Avaroni analüütik Silver Schmeiman hindas Coopi värsked tulemused Eesti pankade võrdluses LHV omadest tugevamaks.
Börsiuudised
  • 15.09.26, 14:31
Balti börsi ostukohad: mitme aktsia hinnasiht lubab tublit tõusu
Taevas on pilvitu, ilm on hea, aga selle ilma mõõtjatele jättis lennufirma maksmata.
Uudised
  • 15.09.26, 10:16
Air Baltic on ilmateadustajatele 42 miljonit eurot võlgu
Tallinna lennujaamale ollakse võlgu poolteist miljonit
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
TOP
  • 15.09.26, 09:42
Rikaste TOPi jõuab rohkem naisi
Investoril tasub aeg-ajalt üle vaadata, kas kõigil tema portfellis olevatel väga väikestel või ammu tähelepanuta jäänud positsioonidel on endiselt mõte, sest väga killustunud portfell võib pärijatele hiljem tähendada rohkem asjaajamist ja suuremaid kulusid.
Börsiuudised
  • 14.09.26, 15:00
Lahkunud investori vara pärijat ohustavad valusad lõksud
Uued ministrid Erkki Keldo (vasakul), Liina Vahtras ja Martin Herem. Esiplaanil peaminister Kristen Michal.
Uudised
  • 15.09.26, 08:44
Erkki Keldo saab keskkonnaministriks, Liina Vahtras majandusministriks
„Sellise mõtteviisi asemel, kus vähest autokasutust peetakse positiivseks, tuleks küsida, milline liikumisviis on konkreetse inimese või ettevõtte jaoks tegelikult kõige otstarbekam,“ ütleb Avis Eesti juhatuse liige Hardi Isok
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.26, 06:00
Avis Eesti juht: see mudel peab muutuma, et töötaja valib auto, aga riski võtab ettevõte
Valge Maja ja Pentagon pole nõus eelarveagentuuri hinnanguga.
Iraani sõja karm hind: USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat
Pooleteise aastaga ligi 15 korda kasvanud tehisarufirma Anthropicu väärtus on oluliselt suurendanud ka Jaan Tallinna varade väärtust.
Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid
Riigikokku naasid Hanno Pevkur ja Andres Sutt (pildil).
Riigikogust peavad lahkuma Kuusemäe ja Järveoja
Valge Maja ja Pentagon pole nõus eelarveagentuuri hinnanguga.
Iraani sõja karm hind: USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat
Telemajast paari sammu kaugusele ehitatakse elu- ja ärihoonete kompleksi.
Erainvestorid ja riik ehitavad Tallinnas ajaloolisi kvartaleid ümber
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
TextMagicu suuromanik Priit Vaikmaa omab läbi ettevõtte Monday Media 85,41% ettevõttest ja riisub väljamaksest koore.
TextMagic plaanib maksta aktsionäridele raha välja
Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni
Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni
Coop Panga juht Arko Kurtmann (paremal) ja nõukogu liige Viljar Arakas aktsionäride üldkoosolekul. Avaroni analüütik Silver Schmeiman hindas Coopi värsked tulemused Eesti pankade võrdluses LHV omadest tugevamaks.
Balti börsi ostukohad: mitme aktsia hinnasiht lubab tublit tõusu
Tallinna Ülikooli ruumipsühholoogia ekspert Kadi Liik.
  • ST
Töökeskkonna ekspert: vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob tagasi viis-kuus eurot
OpenAI asutaja ja juht Sam Altman.
OpenAI kaalub uut hiigelrahastust enne IPOt
Kui aktsia on istunud nimekirjas üle kolme aasta ning tema hinnapõhine aastane liitjuurdekasv ehk CAGR jääb alla 12%, peab mul tema alles jätmiseks olema väga hea põhjus.
Paisunud jälgimisnimekirjast said viis aktsiat sule sappa
Investor Toomase kommentaar
Teema kerkis esile ka SpaceXi teise kvartali tulemuste kõnel, kuid Musk ei kinnitanud toona ühinemisplaane.
Musk vihjas taas Tesla ja SpaceXi ühendamisele
Aafrika rikkaim mees Aliko Dangote loodab oma Nigeeria rafineerimistehase börsile viimisega kaasata vähemalt 1,6 miljardit dollarit. Tegemist on Aafrika ajaloo suurima IPOga.
Aafrika rikkaim mees tõi turule kontinendi suurima IPO: aktsiaid märgitakse nelja dollariga
Vaatamata esmaspäevasele kukkumisele on Helsingi börsi üldindeks aasta algusest endiselt ligikaudu 10% kõrgemal.
Nokia 10% kukkumine viis Helsingi börsi tänavu suurimasse langusesse
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö
Pärast Hanno Pevkuri kahimist tuli peaminister Kristen Michalil Martin Heremi (pildil) avangus ohverdada ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”
Ühiskond on liikumas faasi, kus inimestel on palju vara tekkinud, sõnas Martin Villig.
Tippettevõtja idee loob jõukatele uue viisi tuua miljardeid Eestisse
PwC Eesti äriühingu kõrval on suures tsiviilasjas kostjaks ka Ühendkuningriigis tegutsev PricewaterhouseCoopers.
“Terve armee advokaate.” Auditihiiglane tõi Baltcapi vastu raskekahurväe
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Kodumaa Kapitali HLÜ-d aastaid juhtinud poliitik Tõnis Kõiv taandus juhatusest enne krahhi, kuid tegutseb siiani taustal.
Tuntud poliitiku juhitud ühistu vajub põhja, võlausaldajad vihjavad kantimisele
Osa baaripersonali tööst seisnes Bombays toimuvate ürituste teenindamises – näiteks pokkeriturniiridel või luksuslikel pidudel.
Luksusklubi töötajad kogesid ebaõiglust ja kaost. “Ma ei soovi end töö pärast maha matta”

Podcastid

Maru Betoonitööde juht: Eestis teeme käiberekordi, kuid Soomes maandame riske
Eetris on ehitusuudised
Maru Betoonitööde juht: Eestis teeme käiberekordi, kuid Soomes maandame riske
00:00
Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja: karusprei oli alati kotis
Turismitund
Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja: karusprei oli alati kotis
00:00
Õpetajad ja päästjad nõudsid taas palgatõusu. "Opositsioon lubab kulda ja karda"
Hommikuprogramm
Õpetajad ja päästjad nõudsid taas palgatõusu. "Opositsioon lubab kulda ja karda"
Nälkjalõksuga menukiks tõusnud insener sihib TikToki abil välisturge
Hommikuprogramm
Nälkjalõksuga menukiks tõusnud insener sihib TikToki abil välisturge
Riigile andmete esitamine muutub lihtsamaks: ettevõtja peaks tegutsema juba praegu
Hommikuprogramm
Riigile andmete esitamine muutub lihtsamaks: ettevõtja peaks tegutsema juba praegu
Jürgen Henn vaatab kaotatud mängu kuus korda ja läheb varavalges magama: saan siis vastused kätte
  • PRO
Lavajutud
Jürgen Henn vaatab kaotatud mängu kuus korda ja läheb varavalges magama: saan siis vastused kätte
16.09.2026 Edukate firma- ja kliendiürituste korraldamine
Äripäeva Akadeemia
Edukate firma- ja kliendiürituste korraldamine
8 akadeemilist tundi
17.09.2026 Exceli koolitus edasijõudnutele
Äripäeva Akadeemia
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
21.09.2026 SEO koolitus 2.0
Äripäeva Akadeemia
SEO koolitus 2.0
6 akadeemilist tundi
22.09.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 14.09.26, 18:00
Soome transpordiminister tembeldas Tallinna–Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks
2
Börsiuudised
  • 14.09.26, 15:00
Lahkunud investori vara pärijat ohustavad valusad lõksud
3
Uudised
  • 15.09.26, 06:00
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
4
Uudised
  • 14.09.26, 11:25
Kahjumis metalliäri lõpetas tootmise ja koondab töötajad
5
Uudised
  • 15.09.26, 12:58
Apple’i müüja kahjumis Eesti äri võib müüki minna
6
Uudised
  • 15.09.26, 08:44
Erkki Keldo saab keskkonnaministriks, Liina Vahtras majandusministriks

Viimased uudised

Uudised
  • 16.09.26, 09:39
Iraani sõja karm hind: USA-l kulub laskemoonavarude taastamiseks 5 aastat
Börsiuudised
  • 16.09.26, 09:01
OpenAI kaalub uut hiigelrahastust enne IPOt
Börsiuudised
  • 16.09.26, 08:34
TextMagic plaanib maksta aktsionäridele raha välja
Uudised
  • 16.09.26, 08:25
Riigikogust peavad lahkuma Kuusemäe ja Järveoja
Börsiuudised
  • 16.09.26, 08:00
Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid
Arvamused
  • 16.09.26, 06:00
Kanada vajab Eesti küberturbeoskusi, Eesti vajab Kanada turgu
SUUR TOP
  • 16.09.26, 06:00
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Börsiuudised
  • 15.09.26, 23:31
Intressiotsuse eel närvilised turud vajusid teist päeva järjest
USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus 19 aasta tipus
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026