Terviserikke üle parastamine on jälk

Eile ETV “Esimesest stuudiost” kiirabiga haiglasse viidud Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga teatas, et tal on diagnoositud südame rütmihäire. “Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell, et kõike alati ei saa.”
Edgar Savisaarest ja tema pärandist rääkimine nüüd, mil ta on meie hulgast lahkunud, on ühiskonnale paras pähkel. Omal iroonilisel kombel see ilmestabki hästi seda, millise fenomeniga oli Savisaare näol tegemist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.