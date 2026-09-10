Otsesaates kokku kukkunud Vaga: “Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell”

Eile ETV “Esimesest stuudiost” kiirabiga haiglasse viidud Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga teatas, et tal on diagnoositud südame rütmihäire. “Eilne hetkeline pimedus oli kui äratuskell, et kõike alati ei saa.”

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Kristo Enn Vaga kirjeldas otsesaates alanud terviseriket ja mida arstid talle südame rütmihäire kohta selgitasid;

miks pidas Vaga oma loo avalikustamist seni piinlikuks ning millise hoiatuse saadab ta nüüd teistele noortele. (2 punkti)